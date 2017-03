Homem é ferido por assaltantes na frente da Academia de Polícia Militar, em Porto Alegre

Um homem foi ferido com um tiro de raspão, em uma das pernas, no início da noite desta quinta-feira, por dois assaltantes que tentaram roubar o seu celular, em uma parada de ônibus na frente da Academia de Polícia Militar (APM), na Avenida Aparício Borges, zona leste de Porto Alegre.



Antes disso, a dupla havia assaltado um ônibus da Carris que fazia a linha T4. Os dois homens embarcaram na parada da Praça Guia Lopes, no bairro Teresópolis, e, logo depois, anunciaram o assalto.



Após recolherem pertences dos passageiros, desembarcaram na parada da APM, onde fizeram mais uma vítima.



O homem que estava na parada teria resistido e, por isso, um dos assaltantes atirou contra a sua perna.



O ferido foi atendido no local por uma equipe do Samu. A Brigada Militar realizou buscas nas região, mas, até às 22h30min, ninguém havia sido preso.