Acadêmicos de Administração da CNEC/IESA realizaram visita técnica à Expodireto Cotrijal

A visita proporcionou conhecimentos valiosos aos alunos numa das maiores feiras do país

Objetivos comuns de aprendizado, busca de novos conhecimentos em tecnologia em máquinas, equipamentos e gestão empresarial, bem como a interação teoria x prática e acima de tudo a integração acadêmica, uniu na quinta-feira, 09 de março, numa visita técnica na Expodireto Cotrijal, um grupo de 28 alunos curso de Administração da CNEC/IESA.

Acompanhados pelos professores Alceu de Oliveira Lopes e Luiz Lorimar Lucca, a visita técnica proporcionou muito conhecimento aos alunos pela oportunidade que tiveram de conhecer o que tem de mais moderno em termos de máquinas, equipamentos e ferramentas de gestão empresarial utilizadas por grandes companhias, vivenciando com isso, a realidade das empresas e confrontando com os conceitos teóricos estudados em sala de aula.

Na ocasião, o professor Alceu de Oliveira Lopes também coordenou a visita da Diretoria do CRA/RS, conversando com os gestores das empresas sobre o atual momento do Agronegócio e a importância da profissão do administrador dentro das companhias. Esse assunto será o tema principal da Revista MASTER do Conselho Regional de Administração, que deve circular em meados de Julho.

EXPODIRETO COTRIJAL

A Expodireto Cotrijal 2017 encerrou na sexta-feira, 10 de março, com números animadores. De acordo com a organização, a feira de agronegócio realizada em Não-Me-Toque, no Norte do Rio Grande do Sul, movimentou, em comercialização, cerca de R$ 2,1 bilhões. O número representa um aumento de 34% em relação à edição do ano passado.

Os números oficiais foram anunciados pelo presidente do evento, Nei César Mânica, que considera o resultado um sinal de crescimento. Durante a feira, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) anunciou a estimativa de uma safra recorde no estado, de 30,8 milhões de toneladas de grãos.

Entre o total de negócios, os bancos contabilizaram R$ 1,6 bilhões, e os bancos de fábrica, R$ 259 milhões. Os recursos próprios fecharam em R$ 189 milhões e o Pavilhão Internacional teve R$ 40 milhões. A agricultura familiar teve um acréscimo de 9%, contabilizando R$ 1,045 milhão. O público total, de 240 mil pessoas, também superou o registrado no ano passado, de 210 mil.