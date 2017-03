15/03/2017

A Polícia Civil localizou nesta terça-feira (14) dois hectares de plantação de maconha em uma propriedade rural de Pelotas, no Sul do Rio Grande do Sul. O dono do terreno foi preso e a droga, destruída.

A investigação fazia parte da Operação Safra, que vinha sendo realizada há três meses. Segundo a polícia, a maconha apreendida pesava pouco mais de uma tonelada in natura.