Vereador de Bom Progresso é preso em operação contra tráfico no Rio Grande do Sul

Um vereador do Partido Progressista (PP) de Bom Progresso foi preso nesta quinta-feira durante a operação Noite Branca, deflagrada pela Polícia Civil (PC) para combater o tráfico de drogas em 11 cidades do Rio Grande do Sul e em uma de Santa Catarina. Segundo informações da assessoria da PC, o homem tem 30 anos e recebeu 180 votos na última eleição. Ao menos outras 12 pessoas, suspeitas de participarem do comércio de entorpecentes, foram detidas.



As cidades que são alvos da operação são Bom Progresso, Crissiumal, Estância Velha, Horizontina, Miraguaí, Novo Hamburgo, Porto Lucena, Santa Rosa, Sede Nova, São José (Santa Catarina), Três de Maio e Três Passos. Pelo menos 200 policiais foram mobilizados para a ofensiva.



Durante o período de investigação, oito pessoas já haviam sido presas. A Polícia Civil relatou que a base da organização era uma família de Novo Hamburgo que estruturou um esquema para a revenda de cocaína para traficantes de Santa Rosa e região. De acordo com os elementos de provas colhidos, os indícios apontam que o volume de drogas comercializadas pela rede de traficantes investigada alcançava a soma aproximada de R$ 250 mil ao mês.



Vereador do PP é preso em operação contra tráfico no Rio Grande do Sul | Foto: Polícia Civil / Divulgação / CP





Um vereador do Partido Progressista (PP) de Bom Progresso foi preso nesta quinta-feira durante a operação Noite Branca, deflagrada pela Polícia Civil (PC) para combater o tráfico de drogas em 11 cidades do Rio Grande do Sul e em uma de Santa Catarina. Segundo informações da assessoria da PC, o homem tem 30 anos e recebeu 180 votos na última eleição. Ao menos outras 12 pessoas, suspeitas de participarem do comércio de entorpecentes, foram detidas.As cidades que são alvos da operação são Bom Progresso, Crissiumal, Estância Velha, Horizontina, Miraguaí, Novo Hamburgo, Porto Lucena, Santa Rosa, Sede Nova, São José (Santa Catarina), Três de Maio e Três Passos. Pelo menos 200 policiais foram mobilizados para a ofensiva.Durante o período de investigação, oito pessoas já haviam sido presas. A Polícia Civil relatou que a base da organização era uma família de Novo Hamburgo que estruturou um esquema para a revenda de cocaína para traficantes de Santa Rosa e região. De acordo com os elementos de provas colhidos, os indícios apontam que o volume de drogas comercializadas pela rede de traficantes investigada alcançava a soma aproximada de R$ 250 mil ao mês.Vereador do PP é preso em operação contra tráfico no Rio Grande do Sul | Foto: Polícia Civil / Divulgação / CP