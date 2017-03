Bandidos fazem refém e arrombam cofre de distribuidora de gás em Santa Maria

Uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas foi deflagrada na manhã desta quinta-feira em 11 cidades do Rio Grande do Sul e em uma de Santa Catarina. A ofensiva, chamada de Noite Branca, tem o objetivo de cumprir 72 mandados judiciais, sendo 19 de prisão.



As cidades que são alvos da operação são Bom Progresso, Crissiumal, Estância Velha, Horizontina, Miraguaí, Novo Hamburgo, Porto Lucena, Santa Rosa, Sede Nova, São José (Santa Catarina), Três de Maio e Três Passos.



Operação combate tráfico de drogas em 11 cidades do Rio Grande do Sul | Foto: Polícia Civil / Divulgação / CP



Na terça,14,ao redor das 08h00min, a Polícia Civil desencadeou uma Operação de combate aos roubos a estabelecimentos comerciais em sua área de atribuição. Foram presos quatro indivíduos, mas há participação de um menor de idade que ainda está em liberdade. Foram presos Cristiano Lopes Figueiredo, 20 anos de idade, Elisson Lutiano Dornelles Veiga, 19 anos , Wilian Rondinelli Santos de Melo, 20 anos, e Thainan da Rocha dos Santos, de 23 anos de idade. O menor de idade G.J.M. tem 15 anos de idade. A quadrilha, q era dirigida pelo

Menor, chegava nos estabelecimentos comerciais usando um veículo, um Santana bordo, ano/mod 1993, que ficava afastado e, com uso de armas de fogo, revólveres e espingardas, rendiam as vítimas e praticavam os roubos. Foram no mínimo, oito roubos. Postos de combustíveis, dois mercados e restaurantes. A investigação policial acredita que há mais roubos em outras regiões fora da atribuição da 4a DP. As informacões serão compartilhadas com as demais DPs. Os roubos aconteceram, desde outubro de a dezembro de 2016, podendo haver roubo em 2017 o que está sendo apurado. Alguns partícipes assumiram a autoria. O menor de idade colaborou com as investigações. Os roubos ocorreram, em suas maiorias, em Camobi e na Vila Lorenzi em Santa Maria-RS. As prisões ocorrerem em Camobi, na Vila Lorenzi e, um deles, na saída da CASEME, pois o preso estava cumprindo pena por fatos praticados quando era menor de idade. A Operação foi batizada de Marco Polo, em homenagem aos tempos idos do início da era das grandes expedições no mundo dos mercados. Bandidos fazem refém e arrombam cofre de distribuidora de gás em Santa Maria

Homem é morto a tiros em Santa Maria



Um homem de 31 anos foi morto a tiros por volta das 7h da manhã desta quinta-feira (16), em Santa Maria, na região central. De acordo com a Brigada Militar, o crime aconteceu em um campo que fica na rua João de Barro, na Vila Maringá.



A vítima foi socorrida pela família e encaminhada ao Hospital Universitário de Santa Maria, mas chegou sem vida ao local. Segundo a polícia, o motivo do crime seria um desentendimento entre vizinhos. Ninguém foi preso. Este é o 12º homicídio do ano no município.



Cinco criminosos invadiram no começo da madrugada desta quinta-feira (16) a Supergasbras Distribuidora de Gás, localizada na rua Maria Calcagno, bairro Pé-de-Plátano, em Santa Maria, na região central. Segundo a Brigada Militar, por volta da meia-noite, os suspeitos invadiram o local portando pistolas, revólveres e uma espingarda calibre 12.



De acordo com a ocorrência, eles amarraram o vigilante do estabelecimento e arrombaram um cofre. Também foi levado o celular e a aliança do vigia. A Polícia ainda não tem informações sobre o que havia dentro do cofre. O caso está sendo investigado.



