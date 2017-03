BM encontra mais de 100 cápsulas deflagradas após confronto entre facções em Gravataí

Um tiroteio assustou moradores do bairro Tarumã, em Gravataí, na Região Metropolitana, na madrugada desta quinta-feira (16). Conforme a Brigada Militar, mais de 100 cápsulas deflagradas foram encontradas no Beco do Kaiser após um confronto armado entre grupos de criminosos.



Foram encontradas cápsulas de fuzil 5.56 e de pistolas .40 e 9 milímetros. A BM diz que não há feridos, mas que monitora a região, caso alguém tenha sido sequestrado da região.



Buscas foram feitas no bairro, mas os bandidos não foram encontrados.