Uma pessoa morre em duplo atropelamento na BR 285, em Entre-Ijuís

16/03/2017

Duas pessoas foram atropeladas durante a madrugada de hoje (16) no km 502 da BR 285 em Entre-Ijuís. Conforme a Polícia Rodoviária Federal as vítimas caminhavam sobre a faixa de rolamento da rodovia.



A polícia informou ainda que um dos atropelados não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu na hora. A outra pessoa foi levada para o Hospital Santo Ângelo com ferimentos graves. Até o momento não foram divulgadas as identidades das vítimas, apenas que o caminhão tem placas de Triunfo e Tio Hugo.