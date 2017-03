O alcoolismo na adolescência é um problema preocupante, mas que com orientações corretas é possível ser evitado. O grande problema é a permissividade das famílias, é comum encontrar pais e filhos bebendo juntos, sendo assim geralmente o vicio inicia em casa, o consumo de bebidas alcoólicas é visto como normal pela a sociedade. Porém, os pais devem se conscientizar, dando bons exemplos para poder estabelecer limites e respeito.Escola e família devem se mobilizar na prevenção do uso do álcool, pois o espaço escolar é apropriado para desenvolver programa de prevenção, pois ela hoje não tem função apenas de ensinar conteúdos, mas de formar cidadãos conscientes de sua função na sociedade. E com isso evitando baixo rendimento na aprendizagem, reprovação e evasão escolar e impedindo também, a procura por drogas ilícitas. Não se pode esquecer também, de que o álcool é responsável pelo aumento do número de morte em acidentes de trânsito e atos de violência, os jovens estão bebendo cada vez mais cedo, meninos e meninas ingerem bebidas alcoólicas sem controle, um dos fatores que mais influencia ao uso de álcool é a pressão dos grupos de amigos, o baixo custo e o prazer. Porém, o adolescente deve ser informado quanto às conseqüências negativas que o álcool provoca no organismo. Segundo a organização mundial da saúde, cerca de 2,5 milhões de pessoas morrem a cada ano no mundo devido ao consumo excessivo de álcool. De acordo com o estatuto da criança e o adolescente, vender ou oferecer bebida alcoólica para menores de 18 anos é crime, inclusive a familiares e amigos. Em suma, não é necessário o uso de bebidas alcoólicas para ser feliz e se divertir, busque a felicidade em pequenas coisas, procure ter uma vida saudável junto com os familiares e amigos, e assim terá uma boa saúde física e mental. Alcinda de Souza