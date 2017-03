É tempo de gerar a própria energia

O Brasil está investindo forte neste tipo de geração de energia. Vários parques solares estão em construção no nordeste. Para exemplificar, já implantamos um parque solar em Tacaratu-Pernambuco com 11MW ( área de 25 ha) e estamos trabalhando na implantação do Parque Solar de Nova Olinda no Piauí com 254 MW em uma área de quase 500 ha. Muitas empresas estão tomando iniciativas para geração própria de energia. Já não podemos dizer que isto será o futuro. Com certeza, já é o PRESENTE!É vantagem produzir a própria energia? Após este investimento inicial, o valor gasto hoje em energia ficará no caixa da empresa ou no bolso do investidor. Não sofrerá mais com os reajustes do valor da energia. Não pagará impostos sobre a energia consumida. Poderá utilizar esta imagem positiva como marketing de sua empresa. E por fim, estará contribuindo para a construção de um mundo melhor, pois estará preservando os demais recursos naturais.Uma usina solar tem uma vida útil mínima de 30 anos! O investimento tem um período de retorno ( pay back) entre 4 e 7 anos, dependendo de variáveis específicas para cada caso. Por exemplo: tem regiões com mais sol do que outras; tem telhados com condições melhores que outros e podemos também instalar a usina no solo. O valor da tarifa que está sendo paga pelo investidor é fundamental para calcularmos o retorno do investimento, pois não venderemos energia, mas sim, deixaremos de comprá-la.Da mesma forma, haverá dias e momentos em que a produção da usina não será suficiente e, então, a energia da rede será utilizada ( dias de chuva e no período da noite). Ao término de um ano, os excedentes compensarão os momentos de falta. Uma usina solar opera sozinha e pode ser monitorada por um aplicativo no telefone celular. A manutenção é quase inexistente.Quando projetamos uma usina para atender 100% do consumo torna-se oportuno explicarmos que, haverá dias, momentos, em que a produção será superior ao que está sendo utilizado. Nestas ocasiões, o excedente de produção será devolvido à rede da concessionária, gerando um crédito em KW a ser compensado nas faturas dos próximos meses. Ou seja, nenhum kW gerado é perdido. A rede da distribuidora funciona como se fosse a bateria da usina solar.Em 2012 a ANEEL ( Agencia Nacional de Energia Elétrica) regulamentou esta produção para auto-consumo. Pode-se produzir até 100% da energia a ser consumida com a mesma qualidade da energia entregue pelas concessionárias. Em 2016 esta regulamentação foi modificada ( Resolução 687 ANEEL), criando novas possibilidades, como o consumo remoto e o condomínio solar.Já está rotineiro termos noticias em TV, rádios e jornais sobre a geração de energia elétrica para o próprio consumo. A energia solar é a que está tendo maior evidência e chamando a atenção de empresários, agricultores e, até mesmo, dos setores públicos. É uma fonte renovável e que não provoca nenhum tipo de poluição ou dano ambiental.É tempo de gerar a própria energia.

