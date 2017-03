LIDERANÇAS SE EMPENHAM EM PROL DO HOSPITAL SANTO ÂNGELO

O prefeito Jaime Zeigle - Polaco, de Eugênio de Castro juntamente com o prefeito de Entre Ijuis e presidente da AMM, Brasil Sartori, acompanhados da secretaria da saúde Sirlei Reginaldo e do Assessor Adair dos Anjos estiveram na manhã da última terça-feira (7), reunidos com a direção do Hospital Santo Ângelo - HCSA. Eles foram tratar sobre o atendimento, internações, cirurgias, plantão, emergência e outros assuntos ligados à saúde. As lideranças foram recebidas pelo Administrador Sidnei Rugeri e pelo Diretor Técnico, Dr. Loi Roque Biacchi. Inicialmente ouviram um importante relato do administrador Sidnei, que destacou o relevante trabalho da direção, servidores e colaboradores, bem como do provedor Odorico B. Almeida e fez um relato das ações já desenvolvidas e as perspectivas de avanços significativos que serão incrementados. Atualmente HCSA é referência regional e vem conquistando um posicionamento respeitável pela excelência no atendimento e resolutividade dos problemas, sendo que a direção vem fazendo verdadeiros malabarismos para vencer a crise e os atrasos dos repasses dos recursos federais e estaduais. Conclui-se que o hospital precisa de apoio dos gestores municipais e da sociedade civil organizada e os munícipes de um hospital com serviços e instalações satisfatórias.