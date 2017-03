Manifestantes invadem prédio do Ministério da Fazenda em Brasília

Manifestantes ligados ao MST ocuparam na madrugada desta quarta-feira (15) o Ministério da Fazenda, em Brasília, num protesto contra a reforma da Previdência. Além de sem-terra, o grupo também é constituído por agricultores familiares e sem-teto. Segundo a Polícia Militar, vidros do prédio foram quebrados. As informações são do portal G1.



A reforma da Previdência Social enviada ao Congresso Nacional prevê, entre outras propostas, estabelecimento de idade mínima de 65 anos para os contribuintes reivindicarem aposentadorias.