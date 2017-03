Várias contas do Twitter certificadas, entre elas as da Anistia Internacional, da BBC e do ministério francês da Economia, foram atacadas por hackers nesta quarta-feira com mensagens em turco que comparam a Holanda e a Alemanha



com o regime nazista.



"Alemanha nazista #Holanda nazista. Aqui uma pequena bofetada otomana para vocês. #Nos vemos em 16 de abril. Querem saber o que escrevi? Aprendam turco", afirmava uma mensagem em turco enviada às 7h GMT (4h de Brasília), que também foi publicada nas contas de Javi Martínez, espanhol que joga no Bayern de Munique, e do ex-tenista alemão Boris Becker, entre outros.



A mensagem era acompanhada por um vídeo com trechos de um discurso do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que aprovou uma reforma constitucional para reforçar seus poderes, que será submetida a um referendo em 16 de abril. O Twitter confirmou ter sofrido um ataque de grande envergadura.



"Estamos cientes do problema que afeta várias contas", declarou um porta-voz da rede social, antes de acrescentar que a fonte do ataque foi rapidamente localizada e que procede de um "aplicativo". "Retiramos imediatamente suas permissões", completou o porta-voz, antes de afirmar que "nenhuma outra conta foi afetada".



O aplicativo em questão, o Twitter Counter, iniciou uma investigação sobre o ataque do qual foi vítima e que permitiu a ação de pirataria, afirmou seu presidente, Omer Ginor. O ministério francês da Economia confirmou que sua conta no Twitter foi alvo de ataque. "Solucionamos o problema", indicou o ministério, sem revelar detalhes.



A BBC News North America publicou uma mensagem no Twitter em que informou que "perdeu temporariamente o controle" de sua conta na rede social. Ancara está em plena disputa com vários países europeus, especialmente Alemanha e Holanda, que proibiram ministros turcos de fazer campanha entre a diáspora turca a favor do referendo de abril.



Contas do Twitter são atacadas com mensagens pró-Erdogan e símbolos nazistas | Foto: Leon Neal / AFP / CP





Várias contas do Twitter certificadas, entre elas as da Anistia Internacional, da BBC e do ministério francês da Economia, foram atacadas por hackers nesta quarta-feira com mensagens em turco que comparam a Holanda e a Alemanhacom o regime nazista."Alemanha nazista #Holanda nazista. Aqui uma pequena bofetada otomana para vocês. #Nos vemos em 16 de abril. Querem saber o que escrevi? Aprendam turco", afirmava uma mensagem em turco enviada às 7h GMT (4h de Brasília), que também foi publicada nas contas de Javi Martínez, espanhol que joga no Bayern de Munique, e do ex-tenista alemão Boris Becker, entre outros.A mensagem era acompanhada por um vídeo com trechos de um discurso do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que aprovou uma reforma constitucional para reforçar seus poderes, que será submetida a um referendo em 16 de abril. O Twitter confirmou ter sofrido um ataque de grande envergadura."Estamos cientes do problema que afeta várias contas", declarou um porta-voz da rede social, antes de acrescentar que a fonte do ataque foi rapidamente localizada e que procede de um "aplicativo". "Retiramos imediatamente suas permissões", completou o porta-voz, antes de afirmar que "nenhuma outra conta foi afetada".O aplicativo em questão, o Twitter Counter, iniciou uma investigação sobre o ataque do qual foi vítima e que permitiu a ação de pirataria, afirmou seu presidente, Omer Ginor. O ministério francês da Economia confirmou que sua conta no Twitter foi alvo de ataque. "Solucionamos o problema", indicou o ministério, sem revelar detalhes.A BBC News North America publicou uma mensagem no Twitter em que informou que "perdeu temporariamente o controle" de sua conta na rede social. Ancara está em plena disputa com vários países europeus, especialmente Alemanha e Holanda, que proibiram ministros turcos de fazer campanha entre a diáspora turca a favor do referendo de abril.Contas do Twitter são atacadas com mensagens pró-Erdogan e símbolos nazistas | Foto: Leon Neal / AFP / CP