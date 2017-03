Câmara aprova projeto que prioriza exame de mulher vítima de violência

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira, de forma simbólica, um projeto de lei que dá prioridade no Instituto Médico Legal (IML) às mulheres vítimas de violência doméstica para a realização de exames periciais. O projeto, que altera a Lei Maria da Penha, segue agora para o Senado.



O projeto foi reapresentado pelo deputado Laudívio Carvalho (SD-MG) no ano passado. Na justificativa da proposta, Carvalho lembra que a prova pericial é importante após o crime porque ela comprova a agressão e dá elementos para a punição do acusado. "A demora na realização da perícia pode até mesmo inviabilizar a condenação de um culpado", afirma o deputado.



Texto agora segue para o Senado | Foto: Nilson Bastian / Câmara dos Deputados / CP





