Temer tem encontro de "salvação nacional" com presidentes de Câmara, Senado e TSE

Sob o impacto da entrega nessa terça-feira (14) de 320 pedidos que fazem parte da nova lista do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Michel Temer conduz nesta quarta-feira (15), no Planalto, uma reunião que já vem sendo chamada de "salvação nacional". As informações são de Zero Hora.



Ao receber os presidentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE) e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), Temer busca uma alternativa ao financiamento de campanhas eleitorais e uma forma de evitar a criminalização das doações privadas, sejam via caixa 1, com registro oficial, ou caixa 2, sem constar na prestação de contas das campanhas.



A discussão ganhou novo fôlego em Brasília desde que o STF tornou réu o senador Valdir Raupp (PMDB-RO), há uma semana. Conforme os ministros da 2ª Turma, há provas para julgar Raupp por recebimento de propina por meio de uma doação legal, declarada à Justiça Eleitoral.



— Depois de Raupp, o STF criminalizou todas as campanhas — critica o deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA), presidente da comissão da reforma política.





O entendimento gerou pânico disseminado no Congresso e acelerou os conchavos em torno da votação de anistia generalizada aos políticos que confessarem o uso de caixa 2 em eleições. Com o aval do Planalto, a manobra tem fiadores no PT, PSDB, PMDB e PP, principais legendas do país. Para angariar apoio de pequenos partidos, acena-se com o engavetamento da cláusula de barreira, mecanismo que ameaça a existência das siglas de menor porte.



— A questão da anistia está escancarada, não é mais segredo. Não apoio, mas sei que, tendo a garantia do mínimo de votos, governo e oposição vão tentar votar — afirma o deputado Jerônimo Goergen (PP-RS).



Para aprovar o texto com rapidez e sem o desgaste de ampla discussão na comissão da Reforma Política, a ideia é incluir uma emenda em algum projeto que já esteja em tramitação no Congresso. Até agora, a proposta de mudança na lei dos partidos políticos, que está sob regime de urgência na Câmara, é favorita para incubar a emenda.



Os parlamentares preparam um texto semelhante ao aprovado no projeto da repatriação, no qual ficavam anistiados os crimes de sonegação de impostos e evasão fiscal em troca do pagamento de tributos e multas sobre o dinheiro regularizado. Dessa forma, quem admitisse um eventual uso de caixa 2 não poderá mais ser investigado pelo delito, a não ser que haja outros indícios de crimes correlatos.



Até mesmo quem não advoga abertamente pela anistia tem buscado formas de diferenciar o caixa 2 de casos de corrupção. Nos últimos dias, esta tese ganhou a adesão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo e de Gilmar Mendes. Todos afirmaram que é preciso diferenciar o que seria um mero ilícito contábil de crimes mais graves, como lavagem de dinheiro e pagamento de propina, como entendem os procuradores da Lava-Jato.



A questão irá levantar controvérsia jurídica. Juristas consagrados, entre eles o ex-ministro do STF Carlos Ayres Brito, têm afirmado que a Constituição veda autoanistia, o que ficaria configurado caso o Congresso aprove lei beneficiando seus próprios integrantes. Ex-relator do pacote de 10 medidas contra a corrupção na Câmara — que acabaria desfigurado em plenário e voltaria a tramitar do zero por determinação do Supremo —, o deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS) tem opinião semelhante ao jurista:



— Uma anistia é inócua porque não será possível anular o efeito da lei de lavagem de dinheiro. O Supremo não vai aceitar isso.



A despeito dos embates em torno da eventual ilegalidade da proposta, não há no Congresso movimentos com força suficiente para barrar a iniciativa. Após aprovado pela Câmara e pelo Senado, o texto seguirá para sanção de Temer. Em novembro do ano passado, quando o assunto também ganhou força no Congresso, o presidente convocou uma entrevista coletiva às pressas e em pleno domingo para dizer que vetaria qualquer tentativa de perdão ao caixa 2. Sua posição agora ainda é uma incógnita.



Comissão busca novas formas de financiamento



Para fugir da polêmica anistia ao caixa 2, a comissão da reforma política criada na Câmara centra o debate em formas alternativas de financiar as campanhas. Está em gestação um modelo misto, com doações de pessoa física e a criação de um fundo eleitoral, irrigado com recursos públicos.



— É o que cabe a comissão tratar. Se os projetos sobre caixa 2 entrarem na comissão, só vão discutir isso e vão esquecer o resto — afirma o deputado Vicente Cândido (PT-SP), relator da reforma.



O parlamentar pretende concluir no final do mês o relatório, com a intenção de votá-lo no plenário da Câmara em abril. O petista tem conversado com líderes dos principais partidos, a fim de facilitar a aprovação do texto, inclusive no Senado, até o final de setembro. O prazo é o limite para que eventuais mudanças afetem a eleição de 2018.



Deputados e senadores demonstram preocupação em conversas reservadas sobre o financiamento da próxima campanha. É majoritária no Congresso a opinião de que apenas o uso do fundo partidário e das doações de pessoa física, como ocorreu na eleição municipal de 2016, dificultarão as reeleições dos parlamentares.



Cientes da baixa probabilidade de recolocar as empresas no financiamento das candidaturas, nasceu a ideia de um fundo eleitoral, que seria separado do partidário. O Tesouro teria de realizar aportes para custear as campanhas. Junto, partidos e candidatos seguiriam em busca de colaborações dos eleitores.



— Além do novo fundo de recursos, haveria o incentivo para os partidos procurarem pessoas físicas, com doações de limites baixos, como um salário mínimo — diz Cândido.



Outro tema em análise na reforma política trata da mudança no sistema eleitoral, do atual modelo proporcional para o de lista fechada nas eleições de 2018 e 2022. Nesse caso, o eleitor votaria no partido, que indicaria uma relação de candidatos. A partir de 2026, a proposta é criar o distrital misto.



— O atual modelo político precisa de mudanças. A lista parece ser bem recebida pelos líderes — afirma Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA), presidente da comissão da reforma política.





Foto: Antonio Cruz /Agência Brasil





