Paraguaios são presos com mais de 114 Kg de drogas em Santa Maria

No início da noite de terça-feira (14) a PRF aprendeu na BR-158 mais de 114 kg de maconha que era transportado em veículo com placas paraguaias.



Um automóvel Honda C-RV com placas paraguaias, ocupado por duas pessoas, um homem com 54 anos e uma mulher com 24 anos, grávida de seis meses, foi abordado em fiscalização de rotina. Os Policiais localizaram um fundo falso no compartimento de cargas do veículo onde havia drogas, também na tampa traseira e console central.



O condutor paraguaio relatou à PRF que receberia U$ 4.000 na entrega da droga e que a mulher grávida foi contratada por ele para acompanhá-lo na viagem.



Os paraguaios foram presos em flagrante e, juntamente com o veículo e a droga apreendida, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Santa Maria.