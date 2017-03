Transferência de 400 PMs do interior do RS preocupa prefeitos e população

Só de Santa Maria foram cedidos 70 policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOE), que saíram da cidade na manhã de segunda-feira (13) e já estão na capital gaúcha. O número corresponde à metade do efetivo do BOE de Santa Maria.

Devido a situação, prefeitos de cidades do interior foram até a Assembleia Legislativa pedir ajuda dos deputados e cobrar mais policiais nas ruas.



O prefeito de Miraguaí, Ivonir Boton, observa que a situação é "bastante tensa” no município. Em fevereiro, dois bancos foram assaltados ao mesmo tempo e os assaltantes chegaram a fazer um escudo humano com moradores e clientes das agências.



"A população tem medo de ir aos bancos, de ir ao comércio porque a qualquer momento pode acontecer um assalto. Do jeito que está nossas comunidades no interior não aguentam mais", observa Boton.



O prefeito de Fontoura Xavier, José Flávio Godoi da Rosa, reclama do baixo efetivo para conter assaltantes. Na semana passada, um grupo armado atacou duas agências bancárias. Na fuga, os assaltantes também fizeram um cordão humano.



"Para nós que passamos por essa situação de assalto a banco, que a população foi feita refém, é uma cena de faroeste. Nós estamos aqui hoje pedindo que temos que ter policial civil e policial militar", reforça o prefeito de Fontoura Xavier.

Em Porto Alegre, os PMs deslocados do interior vão fazer parte da Operação Avante, com foco no combate aos homicídios. Os policiais vão ficar em quarteis e órgãos públicos e, cada um, vai receber diária de R$ 151. Os batalhões do interior também cederam viaturas.



Em Santa Maria, o Comandante Regional da BM reforçou que a transferência de PMs não vai haver prejuízo para o município porque foram liberadas horas extras para os policiais que permanecem aqui. O comandante disse também que o BOE é um batalhão que serve ao estado e não pertence só à Santa Maria, e está localizado na cidade por uma questão estratégica.



A Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirma que foram autorizadas horas extras para PMs que ficaram no interior e, por isso, o policiamento não ficará comprometido.



O subcomandante-geral da Brigada Militar, Mário Ikeda, explica que podem ocorrer remanejamentos. "Não quer dizer que esses locais que nós retiramos policiais, que eventualmente tendo algum acontecimento, alguma ocorrência policial, que nós não possamos remanejar esses policiais para esses locais, dando o atendimento específico nessas ocorrências."

O secretário de Segurança Pública, Cezar Schirmer, estava na audiência pública na Assembleia Legislativa mas não prometeu reforço. Disse que o governo está trabalhando em uma nova estratégia: integração de vários órgãos de segurança para enfrentar a criminalidade.



A experiência deve começar em 15 dias, primeiro com os 21 municípios que registraram o maior número de crimes. Em Caxias do Sul, o secretário anunciou que nos próximos dias o Exército vai atuar nas ruas junto com a Brigada Militar.



"O Exército pode nos ajudar muito porque, junto com a Brigada, é mais um contingente que vai estar na rua, com a farda, com a arma, com barreiras, enfim, agindo em favor da segurança pública."