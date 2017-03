Carro-forte foi atingido por munição de uso militar em assalto no RS

A munição que atingiu o carro-forte alvo de um assalto na tarde de segunda-feira (13) na BR-116 na Serra do Rio Grande do Sul, é usada pelo Exército brasileiro. Segundo a Polícia Civil, não é a primeira vez que balas de calibre .50, que podem perfurar veículos blindados e derrubar aeronaves, são empregadas em assaltos no estado.

"Muitas vezes, até essas armas ingressam no país em rotas de tráfico de drogas. Isso também é bem comum. É um crime associado o tráfico internacional de armas", afirma o delegado Joel Wagner, titular da Delegacia de Repressão a Roubos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

A polícia ainda busca pistas de suspeitos. Eles atravessaram um caminhão na rodovia, colocaram fogo em carros e, com isso assim, pararam o carro-forte para poder roubar os valores. Também foram utilizados explosivos para acessar o cofre do veículo.