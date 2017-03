PRF prende dois homens por furto de carga na BR 285

14/03/2017

A Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens e recuperou a carga que havia sido furtada de caminhões que estavam estacionados em um posto de combustível, na manhã de terça-feira (14), na BR 285 em Passo Fundo.

A PRF recebeu informação que dois caminhões que estavam estacionados no posto de combustível localizado no km 301 da BR 285 tiveram os compartimentos de carga violados durante a madrugada e que uma parte da carga havia sido furtada.

No início da manhã, os policiais realizaram buscas e flagraram 4 homens que estavam em um automóvel Gol, no momento em que se preparavam para carregar os produtos oriundos do crime, que haviam sido escondidos numa lavoura nas proximidades. Dois deles foram presos, um de 48 e o outro de 24 anos. Quando observaram a chegada das viaturas, dois deles conseguiram fugir e esconder-se no mato, não sendo localizados até o momento. A carga recuperada trata-se de bebidas alcoólicas e gêneros alimentícios diversos.

Os produtos recuperados, o veículo utilizado na ação e os dois presos foram encaminhados à polícia judiciária em Passo Fundo, onde foi registrado o flagrante.