Polícia Civil prende criminosos que torturavam as vítimas durante assaltos na Região Planalto

14/03/2017

No início da manhã desta terça-feira (14), a Polícia Civil deflagrou uma operação que resultou na prisão de uma quadrilha acusada de cometer diversos assaltos a residências e propriedades rurais nos municípios de Ciríaco, Água Santa, Sananduva e Muliterno.

Denominada como Estradeiros, a operação policial foi coordenada pelo Delegado Diogo Ferreira e é resultado de sete meses de investigações da DP de Ciríaco, com apoio das delegacias da região de Passo Fundo e Lagoa Vermelha, além da Brigada Militar.

Os policiais cumpriram sete mandados judiciais, sendo quatro prisões preventivas e três mandados de busca e apreensão.

Os investigados são acusados de integrarem uma organização criminosa que cometeu pelo menos 15 roubos nos últimos meses na região. Em dezembro de 2016 outros 4 integrantes da quadrilha já haviam sido presos.

De acordo com o Delegado Diogo Ferreira, o bando atuava com extrema violência no momento dos assaltos. As vítimas eram violentamente agredidas e torturadas, principalmente crianças e mulheres que sofriam choques elétricos e coronhadas na cabeça.

Os presos foram identificados como Leonardo Passos de Oliveira, José Roberto Passos de Oliveira, Valcir Fabris da Silva e Ravel Germano Farias. As prisões aconteceram em Muliterno e Ciríaco.

Durante a operação foram apreendidos celulares, TVs, cártulas de cheques, utensílios domésticos e joias.

Os presos serão encaminhamos até a Delegacia da Polícia Civil de Ciríaco e posteriomente recolhidos ao Presídio Estadual de Guaporé.