São Miguel das Missões receberá projetos de Sustentabilidade da RGE SUL

São Miguel das Missões receberá projeto de sustentabilidade da RGE Sul Atividades sobre energia e preservação do meio ambiente serão realizadas para estudantes e professores. Pertencente ao Programa de Eficiência Energética da RGE Sul e realizado em parceria com as Prefeituras – através das Secretarias Municipais de Educação, o projeto Educar para Transformar tem o intuito de contribuir com o crescimento da consciência ambiental dos seus participantes, bem como sensibilizá-los a levarem para o seu dia a dia hábitos favoráveis ao meio ambiente. Detalhes para a realização do projeto em São Miguel das Missões foram acordados no dia 15 de fevereiro do corrente, em reunião na Secretaria Municipal de Educação, onde participaram o prefeito Hilário Casarin, a vice-prefeita Jussara Bittencourt, a Secretária Municipal de Educação, Sônia Rosa, as coordenadoras pedagógicas da secretaria, Simone da Luz, Fabiana Libadoni e Jane de Paula, o gestor de Poder Público da RGE Sul, Géderson Donaduzzi, e a produtora da Axis Mundi, Cleusa Silveira. Os Professores dos Anos Iniciais participarão do Seminário para educadores em São Borja, no dia 14 de março de 2017. As atividades serão realizadas no município para alunos dos anos iniciais do ensino fundamental no dia 05 de abril de 201