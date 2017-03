Vereador Andrei Cossetin quer solução para as estradas do interior

Na primeira sessão após o recesso, o vereador Andrei Cossetin apresentou anteprojeto buscando o estímulo à doação de cascalho dos agricultores ao município. Em seu anteprojeto, o poder público fica obrigado a licenciar a cascalheira e encascalhar as estradas ao entorno da propriedade rural que doou, beneficiando toda a localidade. “Pelas palavras do vice-prefeito, os proprietários de áreas com cascalheiras não doam o cascalho e um dos motivos é do material ser levado para longe”. Além das estradas serem recuperadas, outro benefício recebido pelo doador após a retirada do cascalho é a área da cascalheira ficar apta para o plantio de lavoura ou, conforme vontade do proprietário, o poder executivo fazer o plantio de árvores nativas, frutíferas ou para extração futura (eucalipto, pinos, etc). “É uma iniciativa simples que tende a resolver definitivamente o problema crônico das estradas. Não adianta apenas patrolar as estradas sem pôr cascalho, pois na primeira chuva a terra é lavada e os recursos públicos são colocados fora”, conclui o vereador Andrei.