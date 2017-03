09/03/2017

CNEC Santo Ângelo apoia a Semana de Conscientização sobre a Síndrome de Down

Diversas atividades serão realizadas de 21 a 28 de março

Na quarta-feira, 1º de março, o diretor da CNEC Santo Ângelo, Gilberto Kerber, recebeu a visita da representante do Gabinete do Deputado Estadual Eduardo Loureiro, Robriane Loureiro e da representante da Secretaria Municipal de Educação, Cleonara Escobar Pacheco Viana. Em reunião realizada no gabinete do diretor, participaram também a Coordenadora dos Anos Finais do Colégio Cenecista Sepé Tiaraju, Lili Steinke e a professora do Atendimento Educacional Especializado, Débora Scherer de Escobar.

A visita teve como objetivo efetuar a sensibilização e o engajamento de toda a comunidade escolar do Colégio Sepé e IESA para o desenvolvimento de ações de inclusão de pessoas com Síndrome de Downe que venham ao encontro da lei, abrindo espaços para discussão, informação e esclarecimentos.

LEI 14.866 DE 11/05/2016

A partir da criação da Lei 14.866 de 11/05/16, cujo projeto foi proposto pelo Deputado Estadual Eduardo Loureiro (PDT), o Estado do RS assumiu o compromisso de criar o Programa Estadual de Orientação sobre a Síndrome de Down. Será anualmente realizada na semana do dia 21/03 (Dia Internacional da Pessoa com SD). Tal programa trata de um conjunto de ações do Poder Público e da Sociedade Civil organizada para ações que visem à compreensão do tema, apoio, debates sobre qualidade de vida, educação, saúde, trabalho e o combate ao preconceito em relação às pessoas comSíndrome de Down, seus familiares, educadores e agentes de saúde.

Nesse sentido, formou-se um comitê organizador composto de várias lideranças locais que estão trabalhando na construção de ações para a semana que será realizada em Santo Ângelo. Compõem esse comitê:

14ª CRE – Cleni Duarte (Responsável pelo Departamento de Inclusão de Escolas do Estado) e Alice Maicá (SEDUC – RS); SMED – Cleonara Escobar (Coordenadora Técnica do Departamento Municipal de Inclusão); Sandra Friedrich – Assistente Social da SMED; Jeferson Sfredo - Márcia e Mara Castro da SMED; Carla Bortolini – Presidente do COMDEF; Angela Colla – APAE e Robriane Raguzzoni Loureiro – Gabinete do Deputado Estadual Eduardo Loureiro. Este comitê está trabalhando na mobilização do município para diversas ações que farão parte da Semana de Conscientização em Santo Ângelo.

CNEC/IESA ENGAJADA NA INCLUSÃO

A CNEC/IESA trabalha intensivamente no engajamento e apoio aos alunos que necessitam de atendimento especial, através de ações de inclusão com os professores e funcionários, além de possibilitar uma estrutura adequada para receber todos os alunos que necessitam desse apoio.

Exemplo disso é a acadêmica do 5º semestre do curso de Fisioterapia, Luana Dallacorte Rolin de Moura, portadora de Síndrome de Down. Em uma conversa com Luana, ela contou que escolheu Fisioterapia por gostar muito de crianças e, depois de formada, pretende trabalhar no tratamento locomotor de crianças com paralisias e demais síndromes. “Acredito que a Fisioterapia auxilia muito no desenvolvimento de crianças com alguma deficiência e quero me dedicar nesse trabalho.”

Questionada sobre as dificuldades que encontrou ao ingressar na Instituição, Luana afirma que os primeiros dias foram difíceis, por ser completamente diferente a rotina do colégio. “Tive muito apoio e ajuda de meus colegas e professores, e logo superei. Hoje tenho muitos amigos e sou muito feliz no curso que escolhi. Gostaria de dizer a todas as pessoas que possuem alguma deficiência que nunca devem desistir de seus sonhos, devem ter fé e foco, pois com muito esforço todos podem ser ótimos profissionais”.

A CNEC/IESA oferece aos alunos e professores um atendimento de apoio - o NAD (Núcleo de Apoio ao Discente e Docente), que acolhe, acompanha e orienta os alunos que estão em processo de inclusão em nossa Instituição.

1ª SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A SÍNDROME DE DOWN NO RS – PROGRAMAÇÃO EM SANTO ÂNGELO - 21 a 28 de março de 2017

Tema: “ALÉM DO OLHAR”

19/03/2017 (Domingo) Abertura

Local: Brique da Praça

Horário: 10h

- Manifestação do Deputado Eduardo Loureiro sobre a Lei Estadual

- 10h45min - Apresentação artística dos alunos da APAE

- Ação de panfletagem com distribuição de cartilha informativa sobre SD

20/03/2017 (Segunda-feira)

Local: Sessão Especial da Câmara de Vereadores alusiva ao Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down

Horário: 19h

- OBS: Em sessão prévia, o executivo apresentará a Lei Municipal de escopo a Lei Estadual 14.866 de 11/05/16 - de conscientização da pessoa com SD

21/03/2017 (Terça-feira)

Local: Escolas Municipais, Estaduais e Particulares

- Buscar o envolvimento do corpo diretivo e coordenação pedagógica para que desenvolvam atividades de sensibilização da comunidade escolar em relação ao tema.

21/03/2017 (Terça-feira)

Local: Entrada e saída das escolas particulares

- Ação de panfletagem do Boletim Informativo produzido pela Assembleia Legislativa

21/03/2017 (Terça-feira)

- Distribuição do boletim informativo em todas as mesas do baile do Município e manifestação breve de alguém do comitê organizador explicando a iniciativa da lei, principais ações que serão realizadas e a importância da data.

23/03/2017 (Quinta-feira)

- Exibição da Web Série “Geração 21” no Cine Municipal

24/03/2017 (Sexta-feira)

- Exibição da Web Série “Geração 21” no Cine Municipal

25/03/2017 (Sábado)

- Abertura do Carnaval de Rua acontecerá com a corte carnavalesca e o bloco “Além do Olhar” composto com familiares e pessoas com SD que vestirão as camisetas e trarão o banner da semana.

26/03/2017 (Domingo) Encerramento

Local: Praça da Catedral

Horário: 15h

- Mateada de conscientização com organização de oficinas

- Oficinas: Contação de histórias infantis (14ª CRE), pintura de rosto (APAE), cama elástica (APAE) e pintura e desenhos (SMED).

Segundo Robriane Loureiro, integrante do comitê em Santo Ângelo, “acreditamos que se cada educandário desenvolver essas ações propondo reflexões sobre o tema estará contribuindo para o encurtamento de distâncias através da informação, do debate e da reflexão e construindo assim a efetiva inclusão da pessoa com Síndrome de Down em todos os espaços de convívio social”.