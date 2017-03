BM apreende drogas, arma e dinheiro com trio na Praça da República, em Ijui

13/03/2017

Dois adultos foram presos e um menor apreendido no final da tarde de hoje pela Brigada Militar de Ijuí.



Com o trio e também no interior do automóvel Corsa com placas de Coronel Bicaco, a polícia encontrou grande quantidade de maconha e várias petecas de cocaína, além de uma arma calibre 22, munição, roupas e cerca de R$ 1.700,00 em dinheiro. Para a policial que fez a revista na mulher, foi informado que a arma era do rapaz maior de idade.



Aos policiais foi dito que a droga era para consumo.



Eles estavam usando a droga atrás do módulo da Brigada Militar na Praça da República quando houve a abordagem. Além do menor, foram presos em flagrante Tiago Tontin dos Santos de 23 anos e a mulher dele, Jeani Sarom da Silva Ferreira de 22. A dupla foi levada para a Penitenciária Modulada de Ijuí.