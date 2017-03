14/03/2017

Polícia deve solicitar prisão preventiva de homem que baleou técnico de enfermagem, em Santo Ângelo

O autor da tentativa de homicídio ocorrida na noite de domingo (12), na Rua Eufrásia Schau Dick, Bairro Pilau, ainda não se apresentou na Delegacia de Polícia de Santo Ângelo, para os esclarecimentos sofre os motivos que o levaram atirar contra a vitima.

Na oportunidade uma desavença entre vizinhos deixou ferido com um tiro no peito o técnico de enfermagem do Hospital Santo Ângelo João Francisco Chagas Silva, 45 anos.

A vitima se encontra na UTI do Hospital Santo Ângelo, e está entubada, seu estado de saúde é estável.

Em não se apresentando nas próximas horas, o autor do disparo deverá ter prisão preventiva decretada pela justiça local.

O FATO

Uma tentativa de homicídio foi registrada às 21h00 deste domingo (12), em Santo Ângelo de acordo com informações de setores da área de segurança pública do município.

Uma briga entre vizinhos na Rua Eufrásia Schau Dick, Bairro Pilau, zona leste da cidade acabou com um homem ferido com um disparo de arma de fogo. Projétil atingiu o peito da vitima.

Uma unidade da Brigada Militar de Santo Ângelo compareceu ao local da ocorrência., A vitima foi identificada como sendo João Francisco Chagas Silva, técnico de enfermagem do Hospital Santo Ângelo. Ele foi conduzido ao Hospital Santo Ângelo, quando passou por cirurgia, e seu estado é estável.

O autor do disparo se evadiu do local. Polícia Civil assumiu os trabalhos de investigação sobre o ocorrido.