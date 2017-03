Um carro-forte foi atacado por criminosos, na tarde desta segunda-feira (13), na BR-116, em Vacaria, na Serra Gaúcha. Segundo informações preliminares da Brigada Militar, bandidos surpreenderam o motorista do carro-forte na altura do quilômetro 54, no sentido a Campestre da Serra.



Explosivos foram utilizados na ação e também houve troca de tiros. Não há informações de feridos.



A BR-116 está bloqueada.