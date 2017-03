Prefeitos e vices são eleitos em seis cidades do RS; confira o resultado

12/03/2017

Os seis municípios gaúchos onde foram realizadas eleições suplementares neste domingo (12) já conhecem os novos prefeitos e vices. Pouco após às 19h, 100% das urnas já haviam sido apuradas pela Justiça Eleitoral. Confira os resultados:

Arvorezinha

Rogério Fachinetto (PDT) - 50,84% dos votos válidos.

Butiá

Daniel Pereira de Almeida (PT) - 51,03% dos votos válidos.

Gravataí

Marco Alba (PMDB) - 40,04% votos válidos.

Salto do Jacuí

Claudiomiro Robinson (PDT) - 62,24% dos votos válidos.

São Vendelino

Evandro Luis Schneider (PTB) - 55,81% dos votos válidos.

São Vicente do Sul

Paulo Sérgio Rodrigues Flores (PMDB) - 52,06% dos votos válidos.

Durante o andamento das eleições, oito pessoas foram detidas por boca de urna em Gravataí, na Região Metropolitana. Nos demais municípios, não foram registrados incidentes, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Foram 19 ocorrências de urnas com problemas em todo o Estado. Do total, dez são em Gravataí, cinco em Salto do Jacuí, duas em Butiá e duas em São Vicente do Sul.

O eleitor que não compareceu às urnas deve justificar a ausência a partir desta segunda-feira (13) utilizando o sistema Justifica, disponível no site do TRE, ou comparecer a um dos Cartórios Eleitorais e Centrais de Atendimento do Eleitor do Estado até o dia 11 de maio..

O novo pleito foi marcado após os candidatos mais votados para os cargos em outubro de 2016 terem os registros indeferidos pela Justiça Eleitoral.