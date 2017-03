Brigada Militar apreende material em banca de jogo de azar

13/03/2017

No local, na rua Expedicionário Bertholdo Boecke, no Centro da Cidade, os policiais perceberam que as pessoas entravam e saiam de uma sala com bilhetes de jogo do bicho, e ao entrar na sala constataram se tratar de uma local de apostas.

Homem é preso pela Brigada Militar de Santo Ângelo por porte ilegal de arma e entorpecentes

Neste domingo (12/3) às 15h45, na Av. Sagrada Família, 3233, bairro Pippi, em Santo Ângelo, Policiais Militares do 7ºRPMon efetuaram a prisão de D.B.H. por porte ilegal de arma e posse de entorpecentes.

Quando em patrulhamento a guarnição da Brigada Militar abordou o veículo Volkswagen Gol, e realizando busca minuciosa no interior do veículo foi encontrado em um compartimento ao lado do volante, uma arma de fogo estilo Garrucha, Cal. 22, sem numeração ou registro no sistema. Ainda, no interior da capa do câmbio uma lata com mais 13 munição de calibre 22 e uma porção de 0.33 gramas de maconha.

D.B.H. condutor do veículo foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para o registro.