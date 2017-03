Criminosos atacam carro-forte na BR-116, em Vacaria, na Serra gaúcha

Um carro-forte foi atacado por criminosos, na tarde desta segunda-feira (13), na BR-116, em Vacaria, na Serra gaúcha. Segundo informações preliminares da Brigada Militar, bandidos surpreenderam o motorista do veículo na altura do km 54, no sentido a Campestre da Serra, próximo ao acesso a Ipê.

Conforme a BM, a rodovia foi bloqueada com um caminhão-guincho pelos criminosos, que atearam fogo ao veículo. A informação preliminar é que de três a quatro bandidos chegaram ao local em um carro escuro, por volta das 16h30, e, após bloquearem a rodovia, houve troca de tiros e explosivos foram utilizados. Um dos vigilantes do carro-forte foi feito refém e depois liberado.

Os bandidos fugiram em direção a Antônio Prado pela RS-122. A Brigada faz buscas na região.