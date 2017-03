Localizado no Rio Ijui corpo de pescador desaparecido na sexta-feira,10

O corpo de Vanderlei Ferreira Medeiros, 62 anos, foi encontrado no Rio Ijuí, na Barra do Araçá, interior do município de Rolador. Ele havia desaparecido na sexta-feira (10), aproximadamente às 9h, quando saiu para pescar. O caso foi atendido pelo 2° Seção de Combate a Incêndio de São Luiz Gonzaga. O senhor era pescador.

A família estranhou a demora do mesmo para retornar para casa, a modo que solicitou aos bombeiros, buscas no local. Segundo o sargento Voltaire o corpo foi encontrado no domingo (12), às 21h30min, quando uma equipe de resgate realizava buscas. A Polícia Civil dá os devidos encaminhamentos.