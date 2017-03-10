CNEC/IESA divulga a lista dos candidatos com documentaç

ão completa para concorrer a bolsas de estudo
O resultado final será divulgado dia 27 de março
A CNEC/IESA divulgou a lista dos candidatos que apresentaram a documentação completa para concorrer ao processo seletivo para concessão de bolsa de estudo para o período letivo 2017/1º - bolsistas calouros.
Já os alunos que não estão na lista devem comparecer ao Setor de Bolsas e Benefícios do IESA até a próxima terça-feira, 14 de março.
OBS: Esta relação nominal não garante o benefício. O resultado final será divulgado dia 27 de março.
Confira:
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NOME
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CURSO
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ADRIELI MILENI DA CONCEIÇÃO
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FISIOTERAPIA
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FISIOTERAPIA
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DIREITO
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ANA CAROLINA JURACK
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DIREITO
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ANA CAROLINA MUGUITI BENDER
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DIREITO
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ANA CAROLINA ORDESTO SPRANDEL
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BIOMEDICINA
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ANDRE LUIZ RODRIGUES MARQUES
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ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
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ANDRIELLY VINCENSI KARKOW
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ODONTOLOGIA
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BIBIANA LETICIA NOGARA
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BIOMEDICINA
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BRENDA DOCHARY DE LIMA
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BIOMEDICINA
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BRUNA RODRIGUES GOMES
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DIREITO
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CAMILA MELO DE SOUZA
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DIREITO
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CARLOS EDUARDO MARTINS DAUEK
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DIREITO
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DANIELA LUFT
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DIREITO
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DANIELI RUCHEL LIBERALESSO
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DIREITO
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DANIELLE LUIZA EZER SCHMIDT
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ODONTOLOGIA
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EDUARDA DOS SANTOS NUNES
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FISIOTERAPIA
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GABRIEL DE SOUZA CARNELUTTI
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DIREITO
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GABRIELLE SCOLARI DE ANDRADE
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BIOMEDICINA
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JOICE BOCORNI
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FISIOTERAPIA
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JULIO REUS
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ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
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KARLA MILENA OBREGON BUENO
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ODONTOLOGIA
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KELVIN MATEUS FOLLMANN
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DIREITO
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LARISSA CRISTINA HEIS
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FISIOTERAPIA
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LARISSA TERRA DE CARVALHO
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DIREITO
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LAURA VALENÇA
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ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
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LAUREN DOS REIS
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DIREITO
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LAUREN MACHADO DIAS
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BIOMEDICINA
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LEONARDO DOS SANTOS AIRES
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DIREITO
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LILIANE TELLES MOREIRA PEREIRA
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ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
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LORAN SENA MENEGON
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DIREITO
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LORENZO FRANCO PEYROT
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DIREITO
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LUANA DE OLIVEIRA STEINMETZ
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DIREITO
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MAIANA SCHMIDT MIRANDA
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ODONTOLOGIA
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MARIA EDUARDA DOS SANTOS FERREIRA
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DIREITO
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MARIELY BEDATES
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ODONTOLOGIA
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PAOLA FURTADO DE MATOS
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DIREITO
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RAFAELA NARDI DESCONSI
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FISIOTERAPIA
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RHAYLLANI DE OLIVEIRA KRAHL
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BIOMEDICINA
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RICARDO DE CAMPOS RIGER
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DIREITO
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RODSON JARDEL RODRIGUES DA SILVA
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DIREITO
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ROMANA NATHALLI DALMASO POLANCZYK
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DIREITO
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ROSANA DE LIMA BUZATTO
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FISIOTERAPIA
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THAIS CARVALHO RODRIGUES
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FISIOTERAPIA
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THAIS REGINA RAMME
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DIREITO
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THAIS SALDANHA LERSCH
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FISIOTERAPIA
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VANESSA ELIZE RAMOS
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ODONTOLOGIA
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VERNER VOLPATTO PEREIRA
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ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
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WAGNER JOSE DOS SANTOS SILVA
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DIREITO