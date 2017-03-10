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CNEC/IESA divulga a lista dos candidatos com documentaç

Sex, 10 de Março de 2017 15:14 ASSESSORIA DE IMPRENSA
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ão completa para concorrer a bolsas de estudo

 

O resultado final será divulgado dia 27 de março

 

A CNEC/IESA divulgou a lista dos candidatos que apresentaram a documentação completa para concorrer ao processo seletivo para concessão de bolsa de estudo para o período letivo 2017/1º - bolsistas calouros.

Já os alunos que não estão na lista devem comparecer ao Setor de Bolsas e Benefícios do IESA até a próxima terça-feira, 14 de março.

OBS: Esta relação nominal não garante o benefício. O resultado final será divulgado dia 27 de março.

Confira:

NOME

CURSO

ADRIELI MILENI DA CONCEIÇÃO

FISIOTERAPIA

FISIOTERAPIA

DIREITO

ANA CAROLINA JURACK

DIREITO

ANA CAROLINA MUGUITI BENDER

DIREITO

ANA CAROLINA ORDESTO SPRANDEL

BIOMEDICINA

ANDRE LUIZ RODRIGUES MARQUES

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ANDRIELLY VINCENSI KARKOW

ODONTOLOGIA

BIBIANA LETICIA NOGARA

BIOMEDICINA

BRENDA DOCHARY DE LIMA

BIOMEDICINA

BRUNA RODRIGUES GOMES

DIREITO

CAMILA MELO DE SOUZA

DIREITO

CARLOS EDUARDO MARTINS DAUEK

DIREITO

DANIELA LUFT

DIREITO

DANIELI RUCHEL LIBERALESSO

DIREITO

DANIELLE LUIZA EZER SCHMIDT

ODONTOLOGIA

EDUARDA DOS SANTOS NUNES

FISIOTERAPIA

GABRIEL DE SOUZA CARNELUTTI

DIREITO

GABRIELLE SCOLARI DE ANDRADE

BIOMEDICINA

JOICE BOCORNI

FISIOTERAPIA

JULIO REUS

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

KARLA MILENA OBREGON BUENO

ODONTOLOGIA

KELVIN MATEUS FOLLMANN

DIREITO

LARISSA CRISTINA HEIS

FISIOTERAPIA

LARISSA TERRA DE CARVALHO

DIREITO

LAURA VALENÇA

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

LAUREN DOS REIS

DIREITO

LAUREN MACHADO DIAS

BIOMEDICINA

LEONARDO DOS SANTOS AIRES

DIREITO

LILIANE TELLES MOREIRA PEREIRA

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

LORAN SENA MENEGON

DIREITO

LORENZO FRANCO PEYROT

DIREITO

LUANA DE OLIVEIRA STEINMETZ

DIREITO

MAIANA SCHMIDT MIRANDA

ODONTOLOGIA

MARIA EDUARDA DOS SANTOS FERREIRA

DIREITO

MARIELY BEDATES

ODONTOLOGIA

PAOLA FURTADO DE MATOS

DIREITO

RAFAELA NARDI DESCONSI

FISIOTERAPIA

RHAYLLANI DE OLIVEIRA KRAHL

BIOMEDICINA

RICARDO DE CAMPOS RIGER

DIREITO

RODSON JARDEL RODRIGUES DA SILVA

DIREITO

ROMANA NATHALLI DALMASO POLANCZYK

DIREITO

ROSANA DE LIMA BUZATTO

FISIOTERAPIA

THAIS CARVALHO RODRIGUES

FISIOTERAPIA

THAIS REGINA RAMME

DIREITO

THAIS SALDANHA LERSCH

FISIOTERAPIA

VANESSA ELIZE RAMOS

ODONTOLOGIA

VERNER VOLPATTO PEREIRA

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

WAGNER JOSE DOS SANTOS SILVA

DIREITO

 

 

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