COMDIM E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES REALIZARAM 18º FÓRUM DA MULHER

Com a participação de mais de duzentas e oitenta mulheres da cidade e do interior, aconteceu na tarde de terça-feira, 07 de março, o 18º Fórum da Mulher Miguelina, promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - COMDIM e Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho, Cidadania e Habitação, Secretaria de Educação e das demais secretarias na Sede da Associação dos Funcionários Públicos Municipais de São Miguel das Missões.

Iniciou-se às 14 horas abertura oficial do evento, com pronunciamento da Primeira Dama e Presidente do COMDIM, Fátima Casarin, do Vereador Luiz Castanho, Vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Fátima Primaz representando Emater e da Vice-prefeita Jussara Bittencourt na ocasião também representando o Prefeito Municipal Hilário Casarin, que deram as boas vindas as participantes, enfatizando a importância das mulheres na sociedade e agradeceram a presença de todas as mulheres.

Deu-se início das homenagens com a Senhora Aracy Ribas Bedates, declamando uma poesia com o título “As três Maria”, logo após aconteceu uma palestra teatral apresentada pela Planeja, Assessoria, Produções e Eventos, composta por os seguintes integrantes: Diana Ceolin – Assistente Social, Ana Paula Gotardo – Assistente Social, Fabiola Dias – Atriz, Cinara Marquete – Atriz e Emerson Gotardo – Cantor, que ministraram a “Peça Teatral Espelho”, que de uma forma dinâmica descontraída e humorada, as personagens estabeleceram um diálogo sobre os desafios e dilemas de ser ou se tornar-se uma mulher bela, concluindo que não existe mulher “feia” existe sim mulher que não se cuida, finalizando as apresentações o Poeta José Dirceu Dutra recitou um lindo poema de sua autoria.

No final das apresentações foi servido um lanche, organizado pelo CRAS/JUAPPY e Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho e Cidadania, e o encerramento do Fórum deu-se às 17:00 horas.