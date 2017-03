CNEC/IESA divulga vagas disponíveis para o PROUNI

Os interessados devem comparecer à Instituição nos dias 13 e 14 de março

Os candidatos que manifestaram interesse na lista de espera do PROUNI 1/2017 deverão comparecer à Instituição na próxima semana, no período de 13 a 14 de março de 2017, para entregar a documentação pertinente para comprovação das informações prestadas na ficha de inscrição.

A ficha de inscrição e a lista de documentos estão disponíveis no site do IESA http://cnecsan.cnec.br/bolsas-e-beneficios/prouni/ e no Setor de Bolsas e Benefícios. Mais informações podem ser obtidas no site http://prouniportal.mec.gov.br/ ou pelo telefone 3313-1922.

Confira os cursos que ainda possuem vagas:

Análise e Desenvolvimento de Sistemas: 1 vaga

Biomedicina: 1 vaga

Ciências Contábeis: 1 vaga

Direito: 6 vagas