CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE EUGÊNIO DE CASTRO VOLTA A SE ASSOCIAR NA UVERGRS

RESOLUÇÃO DA MESA DIRETORA n° 01/2017

CONTRIBUIÇÃO POR EMPENHO

FICA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE EUGÊNIO DE CASTRO, ASSOCIADA Á UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, CONTRIBUINDO MENSALMENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da Câmara Municipal de Eugênio de Castro-RS, Vereador Daltro Barbosa de Abreu, com base no Regimento Interno e legislação pertinente,

Faz saberá todos os Munícipes, e a quem possa interessar que a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu promulgo a seguinte RESOLUÇÃO DE MESA:

Art. 1°- Fica a Câmara Municipal de Vereadores de Eugênio de Castro-RS associada à União dos Vereadores do Rio Grande do Sul – UVERGS. Revogando a RESOLUÇÃO DE MESA nº 03/2016.

Art. 2° - A contribuição mensal será no valor de R$1.103,66 (UM MIL CENTO E TRÊS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) e terá validade de 16 de Março de 2017 até 31 de Dezembro de 2017, observando as disposições estatutárias da UVERGS.

Parágrafo Único - Os reajustes dos valores previstos no caput serão determinados por ato próprio da Mesa Diretora da Câmara, conforme normas estatutárias da UVERGS.

Art. 3° - As despesas autorizadas no art. 2° desta resolução correção a conta da seguinte dotação orçamentária:

2.003 – Atividades Legislativas

33.90.35.00.0 – outros serviços e encargos

Parágrafo Único – As contribuições serão depositadas mensalmente em conta corrente da entidade, através de pagamento com boleto bancário emitido Pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL, agência n°.597, centro Administrativo Fernando Ferrari- CAFF, sito, a Av, Borges de Medeiros, 1501, a título de contribuição estatutária.

Art. 4° - Está resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Vereadores de Eugênio de Castro, em 24 de Fevereiro de 2017.

____________________________________

Vereador Daltro Barbosa de Abreu

Presidente da Câmara Municipal de Eugênio de Castro-RS

________________________________

Vereador Ronaldo Teixeira

Vice-presidente

________________________________

Vereador Gelso Augusto Pinheiro

1º Secretário

________________________________

Vereador Roberto Gehrke

2º Secretário