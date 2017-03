Homem morre eletrocutado em Santa Maria

Um homem de 53 anos morreu vítima de um choque elétrico na tarde desta quinta-feira (9) no Bairro Juscelino Kubitschek, em Santa Maria, região central do Estado.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi identificada como Valtair Aguirre do Nascimento. A guarnição foi acionada, mas quando chegou ao local a vítima já estava sem vida.

Ainda conforme os bombeiros, Nascimento estaria fazendo uma ligação elétrica quando teria recebido uma descarga de energia.