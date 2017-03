Trator cai em rio e operador desaparece

Um homem está desaparecido após o trator em que ele trabalhava cair no rio Jaguari, , na cidade de Jaguari. Altemar Guerra conduzia o veículo que caiu de um barranco de aproximadamente quatro metros.



Segundo a Brigada Militar, o acidente teria ocorrido por volta das 19h desta quinta-feira. O Corpo de Bombeiros de Santigo faz buscas na região.



Em função das fortes chuvas de quinta e sexta-feira e, consequentemente, com o aumento do nível do rio, as buscas devem ser dificultadas.