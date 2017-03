Na estreia na Libertadores, Grêmio vence o Zamora com gols de Léo Moura e Luan

Com autoridade, o Grêmio se impôs ao Zamora na calorenta Barinas, norte da Venezuela, nesta quinta-feira, e abriu com uma vitória por 2 a 0 sua caminhada na tentativa do tricampeonato da Libertadores. Bem postado, o time superou bem as ausências de Geromel e Maicon e já lidera o grupo 8 pelo saldo de gols — na quarta-feira, o Guarani-PAR bateu o Iquique por 1 a 0. Na noite em que estreou na competição mais valorizada por sua torcida, o time teve uma de suas suas atuações mais consistentes na temporada.



A correria do Zamora, combinada com uma insinuante troca de passes, complicou o Grêmio no começo da partida. Em 10 minutos, a equipe local já havia criado três situações para marcar, sempre em investidas pela direita, onde Marcelo Oliveira mostrava uma alarmante dificuldade para macar. A quatro minutos, Marcelo Grohe salvou em chute cruzado de Uribe, que havia sido lançado entre Thyere e Kannemann. A oito, Faría driblou Marcelo Oliveira como quis e chutou para fora. Aos 10, a jogada que tirou a paciência de Marcelo Grohe, que cobrou com energia maior atenção da defesa. Peña foi ao fundo, cruzou para trás e Ricardo Clarke, livre, desperdiçou.

A bronca de Grohe surtiu efeito. O Grêmio aproximou suas linhas e bloqueou os espaços que, antes, eram todos ocupados pelo Zamora. Para isso, foi decisiva a aplicação de Ramiro e Pedro Rocha, jogadores de muita lucidez tática. Os dois se somaram a Léo Moura e Marcelo Oliveira na marcação e Havia, ainda, dificuldades na frente da área, com Michel e Jailson um tanto confusos, mas o risco maior já havia passado. A 15 minutos, na primeira jogada articulada do Grêmio, Bolaños arrancou de trás, deu a Luan, que abriu para o chute errado de Michel. O jogo virou. A 16, o cruzamento perigoso de Ramiro passou na frente da goleira, apenas observado pelo goleiro.



O gol quase saiu a 21 minutos, no perigoso cabeceio de Jailson depois de escanteio batido por Bolaños, de novo o atacante de maior iniciativa. Luan, até então pouco inspirado, bateu falta com perigo a 24.



A classe de Bolaños apareceu a 26 minutos, com seu drible curto em Ovalle e o chute que Salazar salvou com dificuldade. Ainda haveria um novo vacilo defensivo, quase aproveitado por Vargas, mas a superioridade do Grêmio era flagrante.



O gol foi o resultado de uma bela construção coletiva. Luan serviu a Pedro Rocha, que localizou Léo Moura dentro da área. Com agilidade, o lateral girou o corpo e venceu Salazar com um potente arremate de pé direito: 1 a 0. A vitória parcial configurava a justiça.



Nem houve tempo para sofrimento na segunda etapa. Já a quatro minutos, Pedro Rocha disparou pela esquerda e cruzou na direção de Ramiro, que sofreu pênalti de Ovalle. Na cobrança, Luan fez 2 a 0 com um chute rasteiro e, muito cedo, deixou encaminhada a primeira vitória do Grêmio na Libertadores.



A entrada de Sosa, aliada a um certo descuido do Grêmio, gerou um esboço de reação do Zamora. Em bolas aéreas, o time obteve alguma vantagem. Quase marcou a nove minutos, mas Ramiro salvou sobre a linha.



Com a vitória encaminhada, Renato Portaluppi deu chance a Everton e Barrios. Aos 31, deslocado pela equerda, o argentino fez passe preciso para Bolaños, que, no centro da área, quase marcou com um chute rasteiro. Renato ainda recorreu a Fernandinho em busca do terceiro, mas o cansaço já havia reduzido a energia do time. Para a torcida, já estava de bom tamanho.



LIBERTADORES, FASE DE GRUPOS, 9/3/2017



ZAMORA: Salazar; Faría (Ronald Hernández, 34'/2º), Hernández, Fillipetto e Luis Ovalle; Vargas (Jose Pinto, 28'/2º), Melo, Gallardo e Peña; Ricardo Clarke (Sosa, 12'/2º) e Uribe



Técnico: Francesco Stifano



GRÊMIO: Marcelo Grohe; Léo Moura, Thyere, Kannemann e Marcelo Oliveira; Michel e Jailson; Ramiro, Bolaños (Fernandinho, 38'/2º) e Pedro Rocha (Everton, 25'/2º); Luan (Lucas Barrios, 25'/2º)



Técnico: Renato Portaluppi



Gols: Léo Moura (G), a 45 minutos do primeiro tempo e Luan (G), a seis do segundo



Cartões amarelos: Ovalle, Vargas (Z)



Arbitragem: Darío Herrera, Hernan Maidana e Cristian Navarro (trio argentino)



Local: Estádio Augustín Tovar, em Barinas-VEN



PRÓXIMO JOGO — GAUCHÃO

15/3/2017, QUARTA-FEIRA, 21H45MIN

BRASIL-PEL X GRÊMIO



