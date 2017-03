AMM sediou capacitação para os gestores educacionais missioneiros

Também ocorreu a primeira reunião regional de secretários municipais de Educação

Mais de 22 prefeituras da Associação dos Municípios das Missões (AMM) estiveram representadas nos dias 7 e 8 de março na capacitação para os novos gestores educacionais da região das Missões, que ocorreu na sede da Associação, em Cerro Largo. Os trabalhos foram coordenados pelo mestre em Política e Gestão Educacional do Simae (Sistema de Monitoramento e Apoio Educacional), Darci Bueno da Silva.

O enfoque foi embasado nas novas legislações educacionais e programas do governo federal, pois a cada ano que passa, por meio do MEC e FNDE, estão sendo disponibilizados mais sistemas de monitoramento e apoio aos municípios. "As prefeituras não conseguem a liberação de recursos se não atenderem devidamente a todas às exigências solicitadas", explicou Darci. Plano municipal de educação, plano de carreira, lei de sistemas municipais de educação, lei da gestão democrática, entre outros temas, foram abordados no encontro.

No último dia da capacitação, aconteceu a primeira reunião com os secretários municipais de Educação das Missões. A coordenadora regional da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Tânia Maris Scola, que é secretária de Educação de Entre-Ijuís, juntamente com o vice-coordenador e secretário de Educação de Cerro Largo, Edgar Ferst, fizeram uma explanação sobre as deliberações da Undime, de acordo com a reunião que participaram na semana passada, em Porto Alegre.

"Todos os assuntos tratados na capacitação foram de grande valia para os gestores educacionais. De igual forma, as informações que repassamos sobre a Undime", destacou Tânia Maris Scola, que também é a secretária regional de Educação da AMM.