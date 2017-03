09/03/2017 09/03/2017

Pós-Graduação em Fisioterapia – Ortopedia e Traumatologia teve início na CNEC/IESA

A aula inaugural foi ministrada pelo professor Gustavo Portella dos Santos

Na última sexta-feira, 03 de março, foi realizada a aula inaugural do curso de Pós-Graduação em Fisioterapia - Ortopedia e Traumatologia da CNEC/IESA, que contou com a presença do professor Ms. Gustavo Portella dos Santos, que abordou a disciplina de Raciocínio Clínico e Prática Baseada em Evidência.

O curso de Pós-Graduação em Fisioterapia - Ortopedia e Traumatologia da CNEC/IESA visa à qualificação de profissionais fisioterapeutas no atendimento de situações geradas pelo aumento da expectativa de vida, pelo crescimento de alterações crônicas que prejudicam a funcionalidade das pessoas, pelos constantes traumas e lesões agudas ocorridas nos dias de hoje, além de outras situações.

Com o conhecimento teórico/prático, desenvolvido ao longo do curso de Pós-Graduação, o fisioterapeuta poderá aprofundar a avaliação e a intervenção fisioterapêutica para realização de um atendimento diferenciado e qualificado em pacientes pediátricos, jovens, adultos e idosos com alguma patologia ortopédica e/ou traumatológica.

A especialização tem o intuito de capacitar fisioterapeutas ao exercício profissional em portadores de disfunções ortopédicas, traumatológicas e desportivas, nos diversos ambientes de atuação, oferecendo aperfeiçoamento teórico-prático, respondendo a uma demanda do mercado que exige profissionais cada vez mais qualificados.

Mais informações sobre o curso podem ser obtidas pelo telefone 3313-1922 ou pelo site http://cnecsan.cnec.br/pos-graduacao/.

PROFESSOR GUSTAVO PORTELLA DOS SANTOS

Possui graduação em Fisioterapia pelo Centro Universitário IPA (2006). Especialização em Traumato e Ortopedia pela faculdade CBES, Especialista em Fisioterapia Esportiva pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva (SONAFE), Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA).

Atualmente é fisioterapeuta - Consultório particular e professor no Centro Universitário Ritter dos Reis (Uniritter). Tem experiência na área de Fisioterapia Traumato e Ortopédica e Fisioterapia Esportiva.