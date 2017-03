Brigada Militar de Santo Ângelo prende três pessoas por abigeato na madrugada desta quinta-feira

09/03/2017

Nesta quinta (09/3) às 05h no Bairro Sagrada Família em Santo Ângelo, Policiais Militares do 7ºRPMon efetuaram a prisão de um homem e uma mulher por crime de abigeato.

Quando em patrulhamento a guarnição avistou um homem descarregando do porta malas de um veículo Vectra peças de animal bovino, ao avistar a viatura o autor adentrou na casa sendo acompanhado pelos policiais, no local foram encontrados várias partes já picadas sobre um balcão e outras no interior de uma geladeira e mais um quarto inteiro de carne bovina.

O casal relatou que um terceiro envolvido havia lhes convencido a praticar o furto sendo que os policiais localizaram a casa, o autor e mais três peças do animal abatido envolto em lençóis.

Os três autores foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia para o registro, junto com o material apreendido.