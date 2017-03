Cancelado o Carnaval de Rua 2017, em Santo Ângelo

08/03/2017

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A LIESSA - LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DE SANTO ÂNGELO -, juntamente com a SECRETARIA DE TURISMO responsáveis pela realização do Carnaval de Rua do Município, vem a público esclarecer os motivos que levaram ao cancelamento das festas momescas.

Considerando que desde o momento em que foi aventada a hipótese de realização do Carnaval de Rua de Santo Ângelo, o senhor prefeito municipal, considerando a forte crise nos cofres públicos e tendo como áreas prioritárias de investimentos a saúde, educação e segurança, sempre alertou que o município não investiria recursos orçamentários próprios no evento, ficando então a cargo da LIESSA em parceria com a SECRETARIA DE TURISMO organizar o desfile bem como angariar patrocínios através da Lei Rouanet.

Inicialmente houve acerto com vários apoiadores, sendo um patrocinador MASTER, e com o aporte destes patrocínios a Liga/Secretaria do Turismo poderiam custear as despesas originadas com a organização do evento.

Ocorre que o patrocinador MASTER não aportou a verba inicialmente comprometida, e por essa razão, não havendo tempo hábil para angariar novos apoiadores e consequentemente uma melhor estruturação das escolas de samba de Santo Ângelo, não houve alternativa a não ser o cancelamento do Carnaval de Rua 2017.

Em reunião realizada durante a semana as escolas de samba chegaram ao consenso de que seria cancelado o Carnaval de Rua de 2017, e, as escolas juntamente com a Secretaria do Turismo imediatamente começariam os preparativos e a estruturação para realizar um grande Carnaval de Rua no ano de 2018.