Esportes Com dois de Brenner, Inter goleia o Sampaio Corrêa e encaminha vaga na Copa do Brasil

08/03/2017

O Inter cruzou o país e goleou o Sampaio Corrêa por 4 a 1, no Estádio Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com a vitória no Maranhão, o Inter pode até mesmo perder por impensáveis 3 a 0 no próximo dia 15, no Beira-Rio, que estará classificado no torneio. Brenner, autor de dois gols, é o artilheiro da Copa do Brasil, com cinco gols. No domingo, o Inter voltará ao Gauchão. Sem D'Alessandro, suspenso, enfrentará o Juventude, em Caxias do Sul.

Contando com um vibrante Nico López, o Inter foi para cima do Sampaio Corrêa logo nos minutos iniciais da partida. D'Alessandro, Brenner, Nico, Iago, Alemão e até Anselmo surgiam constantemente na área do adversário. Porém, sem conclusões. Ainda que impetuosa, a equipe de Antônio Carlos Zago não concluía ao gol de Jean.

Rebaixado à Série C, o Sampaio oferecia pouco risco no ataque. Na única vez que chegaram com mais força, os donos da casa avançaram às costas de Alemão, mas Cleitinho errou constrangedoramente em bola — e o árbitro ainda anulou o lance, por impedimento.

Uma pancada de chuva deixou o gramado do Castelão ainda mais pesado. As poucos, o Inter pareceu sentir o desgaste do clássico Gre-Nal. Houve diversos momentos no primeiro tempo em que os jogadores não conseguiram recompor os setores — para defender e para atacar. Aos 34 minutos, chute e gol. D'Alessandro ajeitou a bola, em uma falta frontal, mas um tanto longe do gol e, em vez de chutar, passou para Nico López. O uruguaio bateu e o goleiro Jean defendeu. O rebote sobrou para Paulão, que venceu Jean e marcou o 1 a 0 — ainda que em posição de impedimento.

A sequência do primeiro tempo foi de ataque contra ataque. Os dois times se jogaram à frente como se estivessem em uma final de campeonato. Apesar dos esforços, quem teve a única chance de gol foi o Inter, em um chute de D'Alessandro, defendido por Jean.

— Foi um gol importante, que nos dá tranquilidade no primeiro tempo. O Sampaio vem impondo velocidade e contra-ataque. Consegui marcar na jogada ensaiada do Nico. Eu precisava desse gol. Todo jogador precisa de gols — comemorou Paulão, no intervalo.

O sonho maranhense de buscar o empate durou apenas quatro minutos e o tempo de D'Alessandro erguer a cabeça sobre alinha do meio-campo, enxergar Nico López correndo para a área, lançar o uruguaio e assistir ao camisa 7 driblar o goleiro e marcar o segundo gol colorado.

Aos 11 minutos, Hiltinho tentou invadir a área colorada e foi derrubado. Daniel Barros cobrou falta, venceu a péssima barreira do Inter e encontrou o canto direito, onde estava Danilo Fernandes, que apenas olhou a bola entrar — sem reação. O Sampaio se entusiasmou e foi para cima. Acabou goleado.

Aos 18 minutos, D'Alessandro cobrou escanteio, Paulão cabeceou da entrada da área e Brenner desviou para o gol. Dois minutos depois, Alemão bateu cruzado e Brenner desviou de novo para o gol: 4 a 1.

O Inter de Antônio Carlos Zago parece ter engrenado na temporada. Foi impositivo contra o Sampaio Corrêa e acabou goleando ao natural. A nova boa fase poderá ser confirmada nesse domingo, no clássico contra o Juventude.