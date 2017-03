Mulheres bloqueiam ponte no RS em ato contra mudanças na previdência

Manifestantes começaram uma caminhada por volta das 6h desta quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, na ponte do Guaíba, na BR-290. São, em sua maioria, mulheres que fazem parte da Via Campesina, e a outros movimentos sociais ligada ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).

As manifestantes chegaram ao local em cerca de 30 ônibus vindos de diversas partes do Rio Grande do Sul. Com o bloqueio total da rodovia, uma grande fila de veículos se formou no acesso a Porto Alegre. Após o início da caminhada elas seguiram pela Avenida Sertório, e deve seguir marchando até o Centro da cidade.

A principal reivindicação é a proposta de reforma da previdência elaborada pelo governo federal que altera, entre outros pontos, a idade mínima para a aposentadoria. Com o lema: “Aposentadoria fica, reforma sai”, elas carregam faixas e cartazes pelo caminho.

