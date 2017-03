Homem tem pés e mãos amarrados e é executado a tiros em Viamão

Um homem foi executado, na madrugada desta quarta-feira (8), no Bairro Três Figueiras, em Viamão. De acordo com informações da Brigada Militar, o corpo da vítima foi deixado na Avenida Liberdade, por volta de 0h30.



Ele tinha marcas de vários tiros na cabeça e estava com as mãos e pés amarrados. O homem não estava com documentos e ainda não foi identificado. A polícia investiga o caso.

Criminoso morre em confronto com a BM em Viamão



Um criminoso foi morto em um confronto com a Brigada Militar, na noite desta terça-feira (7), em Viamão. A troca de tiros ocorreu por volta das 21h na Rua Araranguá, na Vila Augusta. De acordo com a Brigada Militar, a guarnição entrou em um beco e foi recebida a tiros por um grupo de quatro bandidos.



No confronto, um dos criminosos morreu no local. Ele não teve o nome divulgado. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38. Três criminosos foram presos. Nenhum policial ficou ferido. Homem é executado a tiros em Gravataí

Um homem foi executado, no começo da noite desta terça-feira (7), em Gravataí. O crime ocorreu por volta das 21h na Rua Machadinho, no Bairro Oriçó. Segundo a Brigada Militar, a vítima foi morta com vários tiros em via pública. A polícia confirmou que ele tinha antecedentes e a suspeita é que o caso tenha relação com o tráfico de drogas. A identidade não foi informada.