Feliz dia Internacional da mulher

Ser mulher é ter os sentidos à flor da pele. É fazer nascer a esperança em qualquer palavra, em cada gesto. Até nos mais difíceis. Ser mulher é ter do mundo a dádiva da vida. É encantar qualquer chão. É ser amor! É ser chama! É ser fogo!



Ser mulher é transpirar sentimento. É lágrima! E é gargalhada! É fazer dos dias mais tristes, os dias mais felizes. É rasgar o mundo sem pedir licença para a amargura. É cantar ao céu a verdade da terra. E é fazer a diferença sem que lhe faça diferença. É ser verdade! É ser encanto! Ser mulher é dançar na chuva – sem medo. Ser mulher é ser gigante! É fazer do mundo um local de cores novas e alegres. E é ser franqueza. É fazer História.



Ser mulher é fazer feliz. É gritar com a boca fechada, como quem ama sem vaidade. Ser mulher é carregar todas as dores do passado. Sem custo. É encontrar no orgulho a razão da harmonia. Ser mulher é vontade, é paz e é futuro. Ser mulher é ser maior.