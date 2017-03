Jovem é morta a facadas em Santo Antônio das Missões

Uma jovem de 22 anos foi morta a facadas na madrugada desta quarta-feira (8) em Santo Antônio das Missões. Segundo a Brigada Militar, Nilce da Silva Vicente estava com dois usuários de drogas quando houve uma discussão.



Os homens entraram em luta corporal, que terminou com um deles ferido e a mulher também. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ir ao local, mas encontrou a jovem já morta. O homem foi levado a um hospital, e não corre risco de vida.



Após buscas, os PMs conseguiram prender o principal suspeito do crime. O nome dele não foi divulgado.