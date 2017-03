Sicredi das Culturas RS divulga relatório de 2016





A Sicredi das Culturas RS apresentou em primeira mão para seus coordenadores de núcleo o Relatório 2016. O evento aconteceu no último dia 04, na Sogi em Ijuí, reunindo mais de 300 pessoas. A publicação destaca os principais resultados do ano passado. Entre os quais estão conquistas importantes; os investimentos no relacionamento com o associado e no desenvolvimento dos colaboradores; e os principais resultados econômicos, sociais e ambientais que vem contribuindo com o desenvolvimento do associado e da região noroeste, onde a cooperativa atua.



Em 2016, a Sicredi das Culturas RS teve resultado positivo de R$ 33,8 milhões, um crescimento de 29% em relação ao ano anterior. No fechamento de ano, a cooperativa contava com um volume de recursos administrados de R$ 1,1 bilhão e patrimônio líquido de R$ 153 mil, expansão de 22% e 21%, respectivamente, em relação a 2015. Já a carteira total de crédito aumentou 17% em 2016, em comparação com o ano anterior, alcançando R$ 505,7 milhões. O número de associados passou de 48,9 associados para 52,7, um incremento de 8% em um ano.



“A Sicredi das Culturas RS comemora mais um ano de resultados positivos, após trabalho intenso, focado no modelo do cooperativismo, cujo pilar é a participação dos associados, com cada um fazendo a sua parte, em busca do crescimento sustentável e desenvolvimento local”, afirma Antenor José Vione, presidente da Sicredi das Culturas RS.



Este é o terceiro ano consecutivo que a Sicredi das Culturas RS divulga o relatório anual baseado nas diretrizes da Global Reporting Initative (GRI), organização pioneira na criação de modelos para a elaboração de relatos sobre o desempenho econômico, ambiental e social das empresas. Na área social, na cooperativa, destacam-se as ações desenvolvidas a partir do Programa A União Faz a Vida, ações de voluntariado que aconteceram no dia internacional do cooperativismo, projeto de inclusão digital para idosos, campanha de doação de sangue, capacitações relacionadas à educação financeira, entre outros.



Entre as inciativas ambientais, está a campanha permanente de ecoeficiência que promove a redução dos impactos ambientais e de consumos de recursos naturais, fomentando o consumo consciente de água e energia elétrica em todas as agências, além de disponibilizar para a comunidade coletores de pilhas e baterias, garantindo o descarte certificado deste material.