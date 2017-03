Augusto Pestana e Primeira sessão ordinária do ano do Legislativo de Ijuí bate recorde de indicações

Aprovado na sessão de ontem a noite da Câmara de Vereadores de Augusto Pestana, projeto que abre crédito de 11 mil reais para indenizações e restituições trabalhistas no âmbito do poder executivo. Também recebeu aprovação matéria abrindo crédito de 18 mil e 500, para suplementação orçamentária da construção da unidade básica de saúde. Ainda aprovada as contas da administração pestanense de 2014.



No encontro da noite passada do legislativo de Augusto Pestana, Gilberto Zardin pediu para a prefeitura reparos na estrada de Rincão dos Ferreira e a colocação de um quebra molas na Rua Guilherme Hasse próximo ao cruzamento com a João Carré.=Marciano de Oliveira, quer a restauração das paradas de ônibus do município e o patrolamento e reparos nas vias de Rincão dos Muller e arredores.



Renato Dornel de Assunção, solicitou melhorias no travessão de Rincão Seco e a instalação com urgência de sinalização de trânsito na Rua Liberal Libardi, acesso ao trevo de saída para o município de Jóia. Pedidos de informações também foram destaque na sessão mais recente da Câmara de Augusto Pestana. Renato Dornel de Assunção, quer saber a situação em que se encontra o projeto vinculado a secretaria de desenvolvimento econômico, sobre as Câmaras de Monitoramento e a situação da documentação do prédio da Brigada Militar.



Alex Borgmann e Gilberto Zardin, solicitaram informações a respeito do motivo de estar pendente o repasse do ministério da saúde de 154 mil e 600 reais para a conclusão da Unidade Básica. Também porque o município teve que arcar com o valor de 50 mil, além do aditivo de 18 mil e 500.





A sessão de ontem da câmara municipal de vereadores de Ijuí, bateu recorde de indicações e pedidos de providencias, encaminhadas pelos legisladores. No total foram 103 pedidos, que serão remetidos ao poder executivo. Conforme o presidente da casa, vereador do PDT Marildo Krombauer, esse número de demandas, jamais tinha sido observado no legislativo de Ijuí.



Agora cabe ao poder executivo despachar as demandas para as secretarias competentes. A maioria dos pedidos inclui, melhoramentos em ruas, colocação de calçamento com pedras irregulares e substituição de lâmpadas de iluminação pública. Ainda na sessão de ontem do poder legislativo, baixou as comissões, o projeto de lei que autoriza o repasse de abono salarial aos agentes comunitários de saúde de Ijuí.



Esse recurso é proveniente do governo federal, que paga 14º salário aos funcionários que atuam como agentes de saúde do município. Segundo o vereador e presidente do legislativo, Marildo Krombauer, esse projeto deve ser votado e aprovado na próxima sessão da câmara municipal de vereadores de Ijuí, que ocorre na próxima Segunda Feira, dia 13.