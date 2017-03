Localizado corpo de soldado que estava desaparecido em açude na Região Central

O corpo de um soldado da Brigada Militar de 28 anos foi encontrado, na tarde desta terça-feira (7), em um açude no interior de São Francisco de Assis, na Região Central do Estado. Segundo a polícia, Renan Soares Bruno era aluno do Curso Básico de Formação da Policial Militar de Montenegro.



A vítima desapareceu na manhã de hoje em Ihandiju quando estava com dois amigos em um açude. Renan entrou na água e desapareceu. Os amigos tentaram socorrê-lo, entretanto, não localizaram o jovem.



O Corpo de Bombeiros de Santa Maria auxiliou nas buscas.



GAÚCHA