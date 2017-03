CNEC/IESA está com inscrições abertas para monitorias

São oferecidas vagas para os cursos de Ciências Contábeis, Biomedicina, Fisioterapia e Odontologia

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

No período de 06 a 10 de março, a Coordenação de Ciências Contábeis estará recebendo inscrições para o preenchimento de quatro vagas de monitoria, para o 1º semestre letivo de 2017. Serão disponibilizadas duas vagas para o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) - período da tarde; e duas vagas para o Laboratório de Práticas Contábeis II - para o período da noite.

Poderão candidatar-se à monitoria, os acadêmicos e egressos do curso de Ciências Contábeis do CNEC/IESA. A prova escrita será realizada dia 15 de março, às 19 horas, na sala 3303, com duração máxima de uma hora. Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem desempenho superior a cinco. O resultado da seleção terá validade por um semestre letivo.

O monitor exercerá suas atividades sem qualquer vínculo empregatício com o CNEC/IESA, ficando subordinado exclusivamente às atividades acadêmicas. A carga horária despendida pelo monitor no exercício de suas tarefas será certificada, e poderá ser computada como horas de atividades complementares.

CURSOS DA SAÚDE

As inscrições para monitoria nos cursos da área da saúde podem ser feitas até a próxima quinta-feira, 9 de março, na Secretaria das Coordenações. Poderão candidatar-se à monitoria, os acadêmicos e pós-graduandos dos cursos de Biomedicina, Fisioterapia e Odontologia. A prova escrita será realizada no dia 10 de março, sexta-feira, às 14h30, na sala 2206.

Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem desempenho superior a cinco. O resultado da seleção terá validade por um semestre letivo. O monitor exercerá suas atividades sem qualquer vínculo empregatício com a CNEC/IESA, ficando subordinado exclusivamente às atividades acadêmicas. A carga horária despendida pelo monitor no exercício de suas tarefas será certificada, e poderá ser computada como horas de atividades complementares. Confira as vagas:

BIOMEDICINA

1 vaga para disciplina de Citologia, Histologia e Embriologia (Teórica – turno da tarde), Professora Juliana Roncato;

1 vaga para disciplina de Farmacologia e Toxicologia (Teórica – turno da tarde), Professora Juliana Roncato;

1 vaga para disciplina de Farmacologia e Toxicologia (Prática – turno da noite), Professora Juliana Roncato;

1 vaga para disciplina de Bioquímica (Teórica/Prática), Professora Bruna Comparsi;

1 vaga para disciplina de Bioquímica Clínica (Teórica/Prática), Professora Bruna Comparsi;

1 vaga para disciplina de Fundamentos em Hematologia (Teórica/Prática), Professora Bruna Comparsi;

1 vaga para disciplina de Microbiologia Básica, Professora Caroline Casalini;

1 vaga para disciplina de Biotecnologia, Professora Carine Zimmermann;

1 vaga para disciplina de Parasitologia Básica (Teórica), Professora Débora Pedroso;

1 vaga para disciplina de Uroanalise (Teórica/Prática), Professora Débora Pedroso;

2 vagas para disciplina de Parasitologia Clínica (Teórica/Prática), Professora Débora Pedroso;

2 vagas para disciplina de Anatomia Humana, Professor João Comel.

FISIOTERAPIA

1 vaga para disciplina de Citologia, Histologia e Embriologia (Teórica – turno da tarde), Professora Juliana Roncato;

1 vaga para a disciplina de Clínica Pneumológica – (Prática), Professora Darlene Bittencourt;

1 vaga para disciplina de Fisioterapia Reumatológica – (Prática), Professora Darlene Bittencourt;

2 vagas para disciplina de Cinesiologia – (Prática), Professora Darlene Bittencourt;

2 vagas para disciplina de Anatomia Humana, Professor João Comel;

2 vagas para disciplina de Bioquímica – (Teórica/Prática), Professora Bruna Comparsi;

1 vaga para disciplina de Fisioterapia Uroginicológica – (Prática – turno da tarde/Segunda-feira), Professora Thais do Nascimento Gomes.

ODONTOLOGIA

1 vaga para disciplina de Bioquímica, Professora Bruna Comparsi;

2 vagas para disciplina de Anatomia Humana, Professor João Comel.