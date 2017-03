Ladrões assaltam Van com malotes de supermercado, ao fugir se acidentam, e um morre no Hospital em S

06/03/2017

Ladrões assaltam Van com malotes de supermercado, ao fugir se acidentam, e um morre no Hospital em Santo Ângelo

Um assalto a mão armada em Santo Ângelo, foi registrado por volta das 10h30min desta segunda-feira, na sinaleira da 15 de Novembro com Avenida Brasil.Dois elementos armados renderam o motorista de uma Van do Supermercado Weinert, oportunidade que levaram um malote contendo valores.

Na rota de fuga, e acompanhados por uma equipe da Brigada Militar de Santo Ângelo, os dois ladrões acabaram sofrendo grave acidente no cruzamento das ruas Antunes Ribas com Duque de Caxias, quando colidiram em um veículo.

Levados ao Hospital Santo Ângelo, o elemento identificado como Mauricio Brizola ( conhecido como Brizolinha), 34 anos, acabou morrendo ao dar entrada na casa de saúde. O elemento já tinha várias passagens por roubos à mão armada na cidade.

Já o comparsa de iniciais R.K.J está em estado grave, e recebe atendimento do HSA, sendo que o mesmo está sob custódia da Brigada Militar.

No local do acidente a equipe da Brigada Militar apreendeu uma pistola 380, um carregador com 12 projeteis, além de recuperar o malote com valores do Supermercado.

A Polícia civil passa a investigar o assalto, e identificar o segundo elemento preso pela Brigada Militar.